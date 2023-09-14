ЗСУ визволили Андріївку на Донеччині – Міноборони

ЗСУ визволили Андріївку на Бахмутському напрямку, закріплюються на зайнятих позиціях.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає НСН.

“На Бахмутському напрямку ми рухаємось вперед. На північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції. А на південному ми успішно просуваємось. Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки”, йдеться в повідомленні.

За словами Маляр, там є гарні новини, зокрема в Андріївці. Там захисники закріплюються на зайнятих позиціях.

Доповнено о 17:27: Ганна Маляр змінила своє оригінальне повідомлення, зазначивши, що в Андріївці ситуація дуже складна і мінлива. Вона додала, що не викладає інформацію без координації та узгодження з військовими.

“Наразі відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій. В Андріївці є певний успіх та станом на зараз тривають важкі бої”, пише Маляр.

Доповнено:

Водночас 3-тя окрема штурмова бригада заявляє, що інформація про звільнення Авдіївки є передчасною.

“Заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною. Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки”, йдеться у повідомленні.

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