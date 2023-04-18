Як отримати суттєві знижки в АТБ – Ощадбанк оприлюднив інформацію для клієнтів

Суттєві знижки в АТБ на продукти і товари можна отримати зі спеціальною картою. Як це працює розповіли у пресслужбі Ощадбанку, передає НСН.

Як зазначається, днями було презентовано нову картку АТБ від Ощадбанку, яка дає додаткові 5% знижки на більше ніж 500 акційних товарів в супермаркеті.

Також карткою АТБ можна взяти участь у періодичних ексклюзивних акціях зі знижками до 50% на обрані хітові товари.

Як отримати таку картку

Картка є цифровою, тож замовити її легко за кілька кліків у чат-боті Ощаду: Telegram або Viber

оформлення у чат-боті, підвантажте документи просто через Дію

реквізити картки отримайте в SMS

щоб розраховуватись, додайте її в Apple/Google Pay

знімайте готівку в банкоматі з функцією «Зняття готівки без картки» в додатку

Додаткові можливості картки

Миттєва цифрова картка. Картка у смартфоні, яку ви можете оформити онлайн будь-де за лічені хвилини, не відвідуючи відділення банку

Мобільний Ощад. Слідкуйте за балансом, переказуйте кошти, оплачуйте комунальні послуги, отримуйте перекази в застосунку у вашому смартфоні

Зручні розрахунки. Додавайте картку до Google Pay та Apple Pay та оплачуйте покупки улюбленим гаджетом

Залишок на рахунок. Отримуйте 5% річних з послугою “Мобільні заощадження”

Програма лояльності. Розраховуйтесь карткою, накопичуйте бали, які можна обміняти на призи у програмі ZVISNO, BONUS

Чат-бот. Віртуальний помічник у Telegram, Viber, Messenger і сайті Ощадбанку для вирішення ваших питань 24/7

Також оформити картку АТБ можна ще від трьох банків-партнерів, а саме: Райф, Укргазбанк, Ощад та А-Банк.

В АТБ наголошують, що зміна акційних товарів відбувається кожні 1-2 тижні.

Замовити карту також можна за посиланням: https://www.atbmarket.com/kartka-atb

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