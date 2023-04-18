В Україні віддають задарма побутову техніку, фірмовий одяг, велосипеди, мотоцикл та інше майно.
Все це було конфісковано Державною виконавчою службою, пройшло аукціон і тепер роздається громадянам на безоплатній основі.
Про це НСН дізнався з повідомлення на Facebook-сторінці міністерства юстиції України.
Які речі віддають задарма
- 4 велосипеди,
- мотоцикл SPARK,
- 318 одиниць одягу різних торгових марок,
- пральну машину LG F2WN4S6S0,
- тренажер Life Fitness Hammer Strenght,
- 300 одиниць поворотних механізмів,
- 938 одиниць комплектуючих до комп’ютера.
Куди подавати заявку
Оскільки доля даного майна розглядалася у волинських судах, туди слід направляти запит-заявку для безкоштовного отримання товарів. Зробити це потрібно до 13 травня.
Щоб претендувати на пральну машину, велосипеди, комплектуючі для комп’ютерної техніки та поворотні механізми, потрібно подавати заявку за такою адресою: 43000, Волинська область, Луцьк, Луцький район, вулиця Володимирська, 1, тел. (0332) 78-46-60, e-mail: info_prim@vl.dvs.gov.ua
Щоб отримати мотоцикл слід звертатися за наступною адресою: 45200, Волинська область, місто Ківерці, вулиця Шевченка, будинок. 6, тел.: (03365) 3-28-34, (03365) 2-15-70, електронна пошта: info@kiv.vl.dvs.gov.ua
Хто може отримати речі безкоштовно
Претендувати на безоплатну передачу можуть:
- військові формування,
- заклади охорони здоров’я,
- установи, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу,
- прийомні сім’ї,
- деякі будинки дитини при установах виконання покарань.
Повний перелік за цим посиланням: https://bit.ly/3k3WnGW
Як отримати конфісковане майно від держави безкоштовно
Для роз’яснення процедури безкоштовного отримання конфіскованого майна було підготовлено спеціальну відеоінструкцію з відповідями на всі важливі питання:
Як військовим частинам отримати безкоштовну передачу
- контактувати з обласними військовими комісаріатами та відповідними обласними, районними державними адміністраціями чи виконавчими органами місцевих рад;
- ці суб’єкти готують внутрішні документи щодо вилучення майна (наряд);
- після цього, при передачі майна, складається тристоронній акт про вилучення майна, сторонами якого є ДП “СЕТАМ”, відповідний комісаріат та особа яка приймає майно (визначена у наряді).
Ще більше оголошень можна знайти в розділі «Безоплатна передача» за посиланням https://bit.ly/3bDqDGo
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