В Україні віддають задарма побутову техніку, фірмовий одяг, велосипеди, мотоцикл та інше майно.

Все це було конфісковано Державною виконавчою службою, пройшло аукціон і тепер роздається громадянам на безоплатній основі.

Про це НСН дізнався з повідомлення на Facebook-сторінці міністерства юстиції України.

Які речі віддають задарма

4 велосипеди,

мотоцикл SPARK,

318 одиниць одягу різних торгових марок,

пральну машину LG F2WN4S6S0,

тренажер Life Fitness Hammer Strenght,

300 одиниць поворотних механізмів,

938 одиниць комплектуючих до комп’ютера.

Куди подавати заявку

Оскільки доля даного майна розглядалася у волинських судах, туди слід направляти запит-заявку для безкоштовного отримання товарів. Зробити це потрібно до 13 травня.

Щоб претендувати на пральну машину, велосипеди, комплектуючі для комп’ютерної техніки та поворотні механізми, потрібно подавати заявку за такою адресою: 43000, Волинська область, Луцьк, Луцький район, вулиця Володимирська, 1, тел. (0332) 78-46-60, e-mail: info_prim@vl.dvs.gov.ua

Щоб отримати мотоцикл слід звертатися за наступною адресою: 45200, Волинська область, місто Ківерці, вулиця Шевченка, будинок. 6, тел.: (03365) 3-28-34, (03365) 2-15-70, електронна пошта: info@kiv.vl.dvs.gov.ua

Хто може отримати речі безкоштовно

Претендувати на безоплатну передачу можуть:

військові формування,

заклади охорони здоров’я,

установи, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу,

прийомні сім’ї,

деякі будинки дитини при установах виконання покарань.

Повний перелік за цим посиланням: https://bit.ly/3k3WnGW

Як отримати конфісковане майно від держави безкоштовно

Для роз’яснення процедури безкоштовного отримання конфіскованого майна було підготовлено спеціальну відеоінструкцію з відповідями на всі важливі питання:

Як військовим частинам отримати безкоштовну передачу

контактувати з обласними військовими комісаріатами та відповідними обласними, районними державними адміністраціями чи виконавчими органами місцевих рад;

ці суб’єкти готують внутрішні документи щодо вилучення майна (наряд);

після цього, при передачі майна, складається тристоронній акт про вилучення майна, сторонами якого є ДП “СЕТАМ”, відповідний комісаріат та особа яка приймає майно (визначена у наряді).

Ще більше оголошень можна знайти в розділі «Безоплатна передача» за посиланням https://bit.ly/3bDqDGo

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