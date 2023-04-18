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Cуспільство

Віддають задарма пралку, велосипеди, фірмовий одяг – куди звертатися, щоб отримати речі

Журналіст
віддають задарма
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В Україні віддають задарма побутову техніку, фірмовий одяг, велосипеди, мотоцикл та інше майно.

Все це було конфісковано Державною виконавчою службою, пройшло аукціон і тепер роздається громадянам на безоплатній основі.

Про це НСН дізнався з повідомлення на Facebook-сторінці міністерства юстиції України.

Які речі віддають задарма

  • 4 велосипеди,
  • мотоцикл SPARK,
  • 318 одиниць одягу різних торгових марок,
  • пральну машину LG F2WN4S6S0,
  • тренажер Life Fitness Hammer Strenght,
  • 300 одиниць поворотних механізмів,
  • 938 одиниць комплектуючих до комп’ютера.

Куди подавати заявку

Оскільки доля даного майна розглядалася у волинських судах, туди слід направляти запит-заявку для безкоштовного отримання товарів. Зробити це потрібно до 13 травня.

Щоб претендувати на пральну машину, велосипеди, комплектуючі для комп’ютерної техніки та поворотні механізми, потрібно подавати заявку за такою адресою: 43000, Волинська область, Луцьк, Луцький район, вулиця Володимирська, 1, тел. (0332) 78-46-60, e-mail: info_prim@vl.dvs.gov.ua

Щоб отримати мотоцикл слід звертатися за наступною адресою: 45200, Волинська область, місто Ківерці, вулиця Шевченка, будинок. 6, тел.: (03365) 3-28-34, (03365) 2-15-70, електронна пошта: info@kiv.vl.dvs.gov.ua

Хто може отримати речі безкоштовно

Претендувати на безоплатну передачу можуть:

  • військові формування,
  • заклади охорони здоров’я,
  • установи, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу,
  • прийомні сім’ї,
  • деякі будинки дитини при установах виконання покарань.

Повний перелік за цим посиланням: https://bit.ly/3k3WnGW

Як отримати конфісковане майно від держави безкоштовно

Для роз’яснення процедури безкоштовного отримання конфіскованого майна було підготовлено спеціальну відеоінструкцію з відповідями на всі важливі питання:

Як військовим частинам отримати безкоштовну передачу

  • контактувати з обласними військовими комісаріатами та відповідними обласними, районними державними адміністраціями чи виконавчими органами місцевих рад;
  • ці суб’єкти готують внутрішні документи щодо вилучення майна (наряд);
  • після цього, при передачі майна, складається тристоронній акт про вилучення майна, сторонами якого є ДП “СЕТАМ”, відповідний комісаріат та особа яка приймає майно (визначена у наряді).

Ще більше оголошень можна знайти в розділі «Безоплатна передача» за посиланням https://bit.ly/3bDqDGo

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