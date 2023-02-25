“Злітні смуги ми залили олією”: Резніков розповів, як в перші дні повномасштабної війни захищали столичні аеропорти

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, як вдалося не допустити того, щоб літаки держави-агресорки Росії в перші дні повномасштабного вторгнення в Україну, змогли приземлитися в столичних аеропортах. За його словами, в аеропортах “Бориспіль” та “Жуляни” все було заміновано.

Крім того, злітні смуги поливали олією. Про це міністр оборони розповів у авторському проєкті українського журналіста Дмитра Комарова, приуроченому до річниці війни в Україні, передає НСН.

“Було все заміновано, поставлено та перевернуто транспортні засоби. І плюс ми всю злітну смугу залили олією. Тому приземлення було неможливим”, сказав Резніков.

Також, за його словами, українські військові в перші дні війни замінували всі мости, через які можна було перейти з лівого на правий берег Києва. У разі прориву росіян у столицю з півночі, усі мости було б підірвано.

“Всі мости були заміновані. Була команда, якщо прорив — то обрізати можливість переходу з лівого берега на правий”, сказав міністр.

Зазначимо, що злітні смуги навколо Києва та у столиці вабили російських окупантів, які на початку вторгнення планували висадити десант.

У перші години армія РФ робила ставку на захоплення аеропорту “Антонов” біля Гостомеля у Київській області. Окупанти планували закріпитися там, щоб мати можливість перекидати туди резерви та розвивати наступ на столицю.

Захисники України внаслідок важких боїв повернула контроль над аеропортом.

Резніков розповів, як захищали столичні аеропорти

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