Ціни на продукти для Міноборони та інші незбройні закупівлі розсекретили. Рада підтримала відповідний законопроект, який зобов’язує МО оприлюднити ціну за одиницю товару.

Про це повідомляє депутат ВР Ярослав Железняк, передає НСН.

Відповідний законопроект №8381 пропонує обов’язково оприлюднити у системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники закуповують товари для військових та інші товари та послуги із забезпечення армії. У тому числі це стосується продовольчих товарів.

Так, дані публікуватимуться в окремому розділі системи Prozorro, над яким уже працює Міністерство економіки.

Новий механізм має збалансувати дотримання секретності та публічний контроль, забезпечивши безперебійність поставок, зазначили у відомстві.

«Наша основна мета – зробити все можливе для того, щоб закупівлі їжі для армії відбувалися ефективно, а постачання були своєчасними та якісними», заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко, яка очолила відповідну робочу групу.

За словами голови «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна, цей законопроєкт — наразі єдина системна зміна в закупівлях Міноборони після скандалу із харчуванням війвськових.

«Зміна, яку Резнікову нав’язали ззовні, а не яку він самі ініціював і провів. Жодних інших змін, на жаль, не відбулося: ані в процедурах, ані в правилах», зазначив Шабунін.

Він припускає, що Міноборони спробує саботувати цей закон. Тож він запевняє, що ЦПК проконтролює оприлюднення ціни з кожного нетаємного контракту.

«Боюся, що оприлюднення тих цін доведе, що попередній скандал був лише тізером – масштабність всієї картини вразить нас ще більше. Саме через це Резніков так і не оприлюднив контракти і накладні, як обіцяв ще місяць тому», стверджує Шабунін.

Скандал з закупівлями продуктів для Міноборони

Нагадуємо, 21 січня журналісти ZN.UA оприлюднили копію контракту, укладеного між Міноборони та компанією “Актив компані” з постачання продуктів харчування на 13 млрд грн у тилові частини ЗСУ. Зазначені в розслідуванні ціни на продукти виявилися значно вищими за ринкові, як то десяток яєць за 170 грн замість 70 або картопля по 22 грн замість 8 грн за кг.

У Міноборони інформацію про закупівлі харчів за завищеними цінами назвали маніпулятивною. Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, що відомство не здійснює закупівель окремих продуктів, а купує комплексну послугу — забезпечення харчування. Тобто доставлення певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках — і приготування їжі.

30 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив розробити оновлену систему закупівель для української армії. Ця система має збалансувати дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії.

Наступного дня, 31 січня, Резніков заявив, що відомство поверне громадський контроль над частиною закупівель. Також він запевняв, що інформацію про контракти публікуватимуть на сайті. Уряд обіцяє запустити нову систему закупівель уже навесні.

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