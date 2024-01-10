Житлові сертифікати перші 10 родин в Україні отримали компенсації за знищене окупантами житло

В Україні перші 10 родин отримали компенсації за знищене росіянами житло і вже придбали собі нерухомість, використовуючи житлові сертифікати.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, передає НСН.

Житло придбали родини з Київщини та Донеччини. Вони обирали як квартири, так і житлові будинки.

В міністерстві розповіли, що щодня збільшується кількість поданих та опрацьованих заявок, щодня укладаються нові угоди купівлі-продажу. Так само збільшується кількість нотаріусів, які можуть укладати такі угоди з використанням сертифікатів.

Для придбання нерухомості можна обрати будь-який регіон, а також можна обрати чи купити квартиру, будинок або інвестувати у житло.

Крім цього, в Україні тривають виплати державної грошової допомоги на термінові та капітальні ремонти.

Більше 35 тис. родин вже отримали сукупно більше 3 мільярдів гривень. Ці гроші витрачені виключно для придбання будівельних матеріалів або послуг.

Мінвідновлення планує у найближчі два місяці запустити новий етап програми – виплати тим, хто бажає відновити будинок на власній земельній ділянці.

У лютому зʼявляться перші результати експериментального обстеження знищеного житла на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомлялося, українці, які мають житлові сертифікати як компенсацію за знищене майно, починаючи з 27 грудня 2023 року отримали можливість використати їх для придбання нової домівки.

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