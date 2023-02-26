Президент Володимир Зеленський розповів, скільки населених пунктів України знаходиться під російською окупацією станом на 25 лютого 2023 року.

Як передає НСН, про це український лідер повідомив у зверненні до учасників заходу президента Німеччини, присвяченого солідарності з Україною.

Зеленський заявив, що понад 1 800 українських міст і сіл перебувають під російською окупацією.

«Ми воюємо на українській землі за те, без чого всі ви, друзі, не уявляєте власного життя. Це елементарна безпека. Це свобода та життя за законом. Це щастя жити в родині та можливість мріяти про безпечне й вільне майбутнє для своїх дітей. Прості речі, яких зараз позбавлені 1877 українських міст і сіл», наголосив глава держави.

Зеленський заявив, що окупанти намагаються збільшити кількість окупованих населених пунктів та додати до вже зламаних ще мільйони зламаних доль.

Він також зазначив, що місто Маріуполь зруйновано понад на 90%, а залишки будинків, які були знищені російськими бомбами та ракетами, Росія зносить для переробки на бетонну крихту, яку збирається використовувати для будівництва доріг.

Зеленський закликав зробити все можливе та неможливе, щоб не дозволити Росії «переробити на бетонну крихту» Україну, її сусідів та всю Європу. Він також застеріг від російського реваншизму, який, на його думку, може поширитися на всю Європу, якщо не буде прийнятих ефективних заходів.

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