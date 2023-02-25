Роспропаганді привидівся двійник Зеленського (фото)

Російським пропагандистам привидівся двійник Зеленського. Так званий журналіст з рф Владімір Соловйов заявив, що у президента України є двійник.

Він навіть опублікував кілька фото, де за спиною Зеленського є людина, яка, за словами пропагандиста, схожа на президента України, передає НСН.

“Двійник, у нього двійник! Ахахаха, господи, я навіть не повірив спочатку! Навіть поліз перевіряти на офіційний ютуб-канал українського уряду. Двійник катається із Зеленським постійно, а іноді й замість нього. Ось вам і відповідь, як так вийшло, що Зеленський “героїчно їздив у Бахмут і Херсон”, написав Соловйов на сторінці в соцмережі.

У Центр протидії дезінформації швидко розвінчали цей фейк.

Насправді на усіх вказаних фото – охоронець президента України Максим Донець. Окрім того, що “двійник” регулярно з’являється на публіці із главою держави, він ще й зовсім не схожий на Зеленського.

Ще новини України і світу: