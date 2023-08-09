Замах на Зеленського – у США прокоментували інформацію

У Сполучених Штатах прокоментували замах на Зеленського, якому запобігли українські спецслужби.

Речник Державного департаменту Метью Міллер, відповідаючи під час брифінгу на питання журналістів, заявив, що відомство підтримує зусилля України щодо притягнення до відповідальності людей, які беруть участь у підготовці замахів на керівництво держави під час війни та ведуть іншу шпигунську діяльність на користь Росії, передає НСН з посиланням на «Дзеркало тижня».

«Очевидно, ми спостерігаємо шпигунську та розвідувальну активність Росії в Україні впродовж певного часу», зазначив представник Білого дому.

Водночас, він додав, що коментувати потенційний замах на президента Зеленського є в компетенції української сторони, однак сказав, що у США бачили відповідні повідомлення.

«Ми повною мірою підтримуємо зусилля України щодо притягнення до відповідальності за ці дії», наголосив Міллер.

Замах на Зеленського – що відомо

Як повідомлялось, 7 серпня СБУ повідомила про затримання російської інформаторки на Миколаївщині, яка перед візитом туди президента України збирала розвіддані щодо розкладу та місць його перебування.

Крім того, вона намагалася виявити місця систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова.

Нагадуємо, 27 липня президент Володимир Зеленський провів виїзну Ставку головнокомандувача у Дніпрі, а також здійснив робочі візити до Миколаєва, Очакова та Одеси.

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