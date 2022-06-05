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Коли закінчиться війна? Міністр оборони Резніков зробив прогноз

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Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що за оптимістичними прогнозами війна може закінчитися до кінця 2022 року.

Про це він сказав 4 травня на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022, передає NNS.

«росія продовжує докладати зусиль з окупації усієї нашої держави. Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року»,сказав Резніков.

Він наголосив, що у планах кремля — «зібрати “їхні” землі». Тому наступними, якщо не зупинити і не стримувати росію у майбутньому, можуть стати Польща, країни Балтії, Словаччина та інші.

Крім того, міністр зазначив, що російські військові — це не регулярна цивілізована армія, а вбивці, мародери та ґвалтівники:

«Це не друга армія у світі. Ми називаємо їх “орки”».

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