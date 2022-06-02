Яку зарплату отримують в ЗСУ і ТРО і від чого вона залежить

Українцям розповіли, яку зарплату отримують в ЗСУ і ТРО. Порівняння відомостей Міноборони про структуру виплат армії та інформацію від військовослужбовців і своїх клієнтів зробив адвокат Роман Сімутін, передає NNS.

Інформацію про грошове забезпечення ЗСУ і ТРО адвокат Сімутін опублікував на своїй сторінці у Фейсбук.

ТРО і ЗСУ

Адвокат уточнює, що ТРО підпорядковується ЗСУ – це не окремі структури. Здебільшого ТРО не знаходяться в зоні бойових дій, а тому й отримують меншу оплату. На ділі ж – у ТРО все прирівняно до регулярних бойових бригад.

Щодо грошового забезпечення – тут все прозоро, просто й наперед відомо. Зарплата залежить від конкретної посади, звання, вислуги і т. д, і становить 13-14 тисяч грн, її розмір приблизно однаковий щомісяця.

А от виплата додаткової грошової винагороди (президентської) має нюанси. Алгоритм її оплати:

1000 грн\ день – якщо не беруть участь у боях (30 000\місяць);

3000 грн\ день – якщо беруть безпосередню участь у боях (100 000\місяць).

Роман Сімутін наголошує: оплачують не загалом за місяць, а подобово. Належну вам суму за місяць вираховують по факту – за відбуту кількість днів у тих чи інших умовах. Відомості подає командир, потім папери попадають у бухгалтерію – можливі затримки. Тому й різнитимуться суми нарахувань. А з боку може здатися, наприклад, що є два тероборонівці, сусіди в мирний час, але другому чомусь більше платять. Кричимо, що несправедливо? Тільки от другий служить у зоні бойових дій, а перший – у Чернівцях.

ЧОМУ НЕ ПЛАТЯТЬ?

По-перше: додаткову винагороду не виплачують військовослужбовцям строкової служби.

Оплата здійснюється лише для ЗСУ і ТРО: якщо ви доброволець і офіційно не оформлені – ви НІЧОГО не отримаєте. Тому й важливо перевіряти чи є у тероборонівця підписаний контракт і коли саме це зроблено.

Аби розібратися, що вам мають виплачувати – прогляньте ваш контракт ТРО: який у вас статус і враховуйте вашу дислокацію – зона бойових дій чи мирна область. Для отримання виплат оформіть рахунок у будь-якому українському банку.

По-друге: можуть бути проблеми з оплатою, якщо відсутній наказ про ваше зарахування до частини та на конкретну посаду. Також враховуйте, що бойові накази та розпорядження регулярно змінюються, а якщо ви чи ваш підрозділ там не зазначені – формальних підстав для виплат немає.