Загроза залишається про ситуацію на ЗАЕС розповів представник ГУР

Про ситуацію на ЗАЕС, яка знаходиться під окупацією російських загарбників, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Ситуація на Запорізький атомній електростанції суттєвих змін не зазнала. Поки станція окупована – потенційна загроза там залишається.

Про це Юсов розповів журналісту УНН, передає НСН.

«Наразі за останній період ситуація на ЗАЕС суттєвих змін не зазнала», сказав він.

Юсов зауважив, що потрібно враховувати, що Запорізька АЕС продовжує бути захопленою російськими окупантами, там продовжує перебувати військовий контингент, зокрема росгвардія.

«Також (потрібно враховувати – ред.) проведені попередні роботи окупантами з мінування станції, порушення багатьох норм міжнародної атомної безпеки. Тому, звичайно, поки станція окупована – потенційна загроза там залишається», зазначив він.

Раніше Юсов, коментуючи інформацію, що рф нібито спланувала теракт на Запорізькій атомній електростанції у кінці серпня-на початку вересня, заявляв, що ситуація на Запорізький атомній електростанції не змінилася.

Також повідомлялось, що росіяни замінували шлях, яким слідували експерти МАГАТЕ, на Запорізьку АЕС. Міни було виявлено та знешкоджено.

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