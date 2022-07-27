Загальна мобілізація в Україні триває, однак деякі чоловіки можуть виїхати з України, у тому числі і у відрядження.

Про це повідомляє NNS з посиланням на Апостроф.

Так, за консультацією до адвоката звернувся чоловік з певними позначками у військовому квитку, а саме: “непридатний до військової служби в мирний час”, “обмежено здатний у воєнний час” і “знятий з воєнного обліку”. Його цікавило, чи можливо за таких умов виїхати за кордон у робоче відрядження.

За словами правознавцвя, відповідно до п. 2-6 Постанови КМУ N57 від 27.01.1995 року у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону мають військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

При цьому, відповідно до роз’яснення ДПС України на офіційному сайті перетин кордону заброньованими за підприємством військовозобов’язаним можливо за умови надання:

Наказу (витягу з наказу) Мінекономіки про бронювання та надання відстрочки від призову;

Наказу про відрядження.

Таким чином, виїхати за кордон можливо, якщо підприємство (роботодавець) забронювало особу в порядку визначеному постановою КМУ №194 та направляє його у відрядження за кордон. Якщо такої броні не має, то наявні записи у квитку вищезазначеного чоловіка не дають права перетину державного кордону.

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