Радник президента Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити.

Про це він заявив в ефірі Фейгін Live, передає NNS.

За словами Арестовича, в Україні має бути запроваджений диференційований підхід до мобілізації.

Арестович вважає, що загальна мобілізація не може стосуватися всіх чоловіків. Він запропонував випускати за кордон військовозобов’язаних громадян України із низькою мотивацією. Це потрібно для взаємної вигоди – і самих чоловіків, і держави загалом.

“Потрібно забезпечити проходження військовими професіоналами або бажаючими добровольцями відповідних навчань, підготовки. А людей, які з низькою мотивацією, не хочуть служити і при цьому можуть приносити валюту, утримувати свої сім’ї та економіку, такі як моряки, треба випускати”, сказав радник голови ВП.

Арестович підкреслив, що нинішня заборона на виїзд українців з країни продиктована ситуацією, що склалася, а не бажанням влади нашкодити громадянам.

Він наголосив, що у військових завжди великий обсяг інформації і вони обґрунтовують свої потреби.

На його думку, йдеться про питання довіри у суспільстві.