За що можуть заблокувати банківську карту – новий список операцій

Фінустанови можуть заблокувати банківську карту клієнта через підозрілі операції та порушення. Про що варто знати українцям.

В Україні було оновлено правила фінансового моніторингу, а також встановлено нові норми та перелік індикаторів підозрілості для банків.

Крім того, в Національному банку України було врегульовано питання, пов’язані з роботою з е-резидентами.

А це означає, що під перевірку фінансового моніторингу можуть потрапити нові операції по банківських рахунках і при виявленні підозрілих дій клієнта банк може заблокувати рахунок.

Styler з’ясував які нові правила та вимоги ввів Нацбанк України з 7 вересня, передає НСН.

Завищення максимальної суми операцій

Банки зобов’язали реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, що заявлена клієнтом. Це означає, що з оформленні договору з банком, клієнт вказував приблизну суму своїх фінансових операцій та, якщо вона буде перевищено, банк має право звернутися до клієнта за роз’ясненнями.

Слід зазначити, що ця вимога не поширюється на клієнтів-фізичних осіб, які займаються звичайними фінансовими операціями на суми та обсягом, якщо їх можна раціонально обґрунтувати.

Індикатори підозрілості

НБУ розширив перелік індикаторів підозрілості, які стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більш ніж удвічі на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявлених клієнтом під час встановлення ділових відносин/оновленої під час обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта.

Тобто якщо людина при оформленні договору з банком вказала, що її доходи на місяць близько 20000 гривень, а протягом місяця на рахунок тричі надійшло по 50000 гривень – це може стати причиною для проведення фінмоніторингу.

Відносини з е-резидентами

Е-резидент (електронний резидент) – іноземець, який досяг 18-річного віку, який не є податковим резидентом України, отримав відповідні кваліфіковані електронні довірчі послуги та інформацію про яку внесено до інформаційної системи “Е-резидент”.

Наразі уточнено процедуру здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами, зокрема ідентифікації та верифікації. Буде відрегульовано процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.

Які операції підлягають контролю

Сума трансакції понад 400 тисяч гривень

Одна зі сторін фінансової операції зареєстрована, проживає, перебуває чи має рахунок у РФ чи державі, яка належним чином не виконує рекомендації міжнародних міжурядових організацій

Фінансові операції відносяться до політично важливих осіб, членів їх сімей або інших людей, які мають до них відношення

Якщо здійснюється платіжна операція з переказу коштів за кордон

Якщо здійснюється фінансова операція з готівкою – внесення, переказ чи отримання коштів

Також під фінансовий моніторинг потрапляють так звані підозрілі операції й від суми це не залежить. Наприклад, якщо є підозра, що кошти суб’єкта первинного фінансового моніторингу під – це результат злочинної діяльності або вони пов’язані з фінансуванням тероризму.

По суті, кожен має інформацію про клієнта. І якщо людина при оформленні фінансових відносин вказала, що вона ніде не працює, вона не має доходів, але при цьому через її рахунки регулярно проходять суми в 15000-20000 гривень – це привід для перевірки.

Банк має повне право вимагати документи, що підтверджують законність операцій та походження цих грошей у клієнта. А також – заблокувати рахунок та картку.

Чи можуть заблокувати рахунки та карти

У Нацбанку зазначають, що такий фінансовий моніторинг рахунків українців знизить ризик відмивання грошей, шахрайську діяльність тощо.

Фінансові організації зобов’язані протягом 10 днів з моменту проведення операцій зафіксувати та проаналізувати відповідне перевищення (порушення) з боку клієнта, щоб переконатися у підозрі. Якщо законність коштів не підтвердиться, рахунок підлягає блокуванню.

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