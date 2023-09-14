За що можуть заблокувати банківську карту – новий список операцій

Фінустанови можуть заблокувати банківську карту клієнта через підозрілі операції та порушення. Про що варто знати українцям.
В Україні було оновлено правила фінансового моніторингу, а також встановлено нові норми та перелік індикаторів підозрілості для банків.
Крім того, в Національному банку України було врегульовано питання, пов’язані з роботою з е-резидентами.
А це означає, що під перевірку фінансового моніторингу можуть потрапити нові операції по банківських рахунках і при виявленні підозрілих дій клієнта банк може заблокувати рахунок.
Styler з’ясував які нові правила та вимоги ввів Нацбанк України з 7 вересня, передає НСН.
Завищення максимальної суми операцій
Банки зобов’язали реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, що заявлена клієнтом. Це означає, що з оформленні договору з банком, клієнт вказував приблизну суму своїх фінансових операцій та, якщо вона буде перевищено, банк має право звернутися до клієнта за роз’ясненнями.
Слід зазначити, що ця вимога не поширюється на клієнтів-фізичних осіб, які займаються звичайними фінансовими операціями на суми та обсягом, якщо їх можна раціонально обґрунтувати.
Індикатори підозрілості
НБУ розширив перелік індикаторів підозрілості, які стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більш ніж удвічі на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявлених клієнтом під час встановлення ділових відносин/оновленої під час обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта.
Тобто якщо людина при оформленні договору з банком вказала, що її доходи на місяць близько 20000 гривень, а протягом місяця на рахунок тричі надійшло по 50000 гривень – це може стати причиною для проведення фінмоніторингу.
Відносини з е-резидентами
Е-резидент (електронний резидент) – іноземець, який досяг 18-річного віку, який не є податковим резидентом України, отримав відповідні кваліфіковані електронні довірчі послуги та інформацію про яку внесено до інформаційної системи “Е-резидент”.
Наразі уточнено процедуру здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами, зокрема ідентифікації та верифікації. Буде відрегульовано процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.
Які операції підлягають контролю
- Сума трансакції понад 400 тисяч гривень
- Одна зі сторін фінансової операції зареєстрована, проживає, перебуває чи має рахунок у РФ чи державі, яка належним чином не виконує рекомендації міжнародних міжурядових організацій
- Фінансові операції відносяться до політично важливих осіб, членів їх сімей або інших людей, які мають до них відношення
- Якщо здійснюється платіжна операція з переказу коштів за кордон
- Якщо здійснюється фінансова операція з готівкою – внесення, переказ чи отримання коштів
- Також під фінансовий моніторинг потрапляють так звані підозрілі операції й від суми це не залежить. Наприклад, якщо є підозра, що кошти суб’єкта первинного фінансового моніторингу під – це результат злочинної діяльності або вони пов’язані з фінансуванням тероризму.
По суті, кожен має інформацію про клієнта. І якщо людина при оформленні фінансових відносин вказала, що вона ніде не працює, вона не має доходів, але при цьому через її рахунки регулярно проходять суми в 15000-20000 гривень – це привід для перевірки.
Банк має повне право вимагати документи, що підтверджують законність операцій та походження цих грошей у клієнта. А також – заблокувати рахунок та картку.
Чи можуть заблокувати рахунки та карти
У Нацбанку зазначають, що такий фінансовий моніторинг рахунків українців знизить ризик відмивання грошей, шахрайську діяльність тощо.
Фінансові організації зобов’язані протягом 10 днів з моменту проведення операцій зафіксувати та проаналізувати відповідне перевищення (порушення) з боку клієнта, щоб переконатися у підозрі. Якщо законність коштів не підтвердиться, рахунок підлягає блокуванню.
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