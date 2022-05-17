У понеділок, 16 травня, частину українських військових евакуювали з території заводу “Азовсталь” в Маріуполі, передає NNS.

Останні тижні блокади Маріуполя вони провели під землею в бомбосховищах заводу.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що військова розвідка, Збройні сили, Нацгвардія і прикордонна служба провели операцію з порятунку заблокованих на території комбінату “Азовсталь” оборонців Маріуполя.

За її словами, 16 травня до медичного закладу у Новоазовську вивезли 53 важкопоранених українців для надання медичної допомоги. Ще 211 людей через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Ці міста розташовані на території самопроголошеної “ДНР”.

“Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну”, повідомила Маляр.

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що робота з евакуації українських військових з Маріуполя триватиме.

“Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими, розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності. І часу”, наголосив він у своєму відеозверненні.

У Генеральному штабі Збройних сил України зауважили, що “заходи з порятунку оборонців, які залишаються на території “Азовсталі”, тривають”.

Захисниками Маріуполя є окремий загін спеціального призначення “Азов”, 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя.

“Утримуючи позиції на “Азовсталі”, вони не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС”, йдеться у повідомленні, опублікованому у фейсбук.

У Генштабі додають, що сковування основних сил противника навколо Маріуполя дало можливість українським військам підготувати та створити оборонні рубежі.

Фото: REUTERS