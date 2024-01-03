З російського полону врятували українського бійця за допомогою дрона – як це було (відео)

Український захисник за допомогою дрона вивив побратима з російського полону. Це в котрий раз демонструє, що дрони стали невіднятною частиною повномасштабної війни.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресслужбу 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади.

Оператор дрона 95-ї бригади ДШВ зміг вивести українського солдата, який потрапив у полон до ворога.

Як розповідають самі десантники, вони працювали по ділянці, яку контролював ворог. Успішно було ліквідовано чимало окупантів за допомогою скидів. Коли росіяни були знищені, помітили в траншеї зв’язаного українського військовослужбовця. Це був боєць іншої бригади.

«Наш оператор дрона з позивним «Кевін» почав привертати увагу того полоненого – миготіти вогниками на «Мавіку». Хлопець на землі зорієнтувався, зрозумів, що це свої й почав йти за нашим дроном, – розповідає командир групи безпілотних систем «Шеріф». – Коли ми так виводили нашого побратима, то ще зустрівся один вцілілий «орк». Росіянин не бачив нашу «пташку», на якій ще була одна граната, почав руками махати українському солдату, мовляв, повернись. Тоді «Кевін» скинув на окупанта гранату та затрьохсотив його, і далі продовжив виводити побратима до його підрозділу».

З російського полону врятували українського бійця за допомогою дрона. Відео

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