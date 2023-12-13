Ось таким український кікбоксер Олексій Ануля повернувся з російського полону. На це фото боляче дивитися. І страшно уявляти, що довелося пережити Олексію. Фото спортсмена і моторошні спогади про 9 місяців пекла оприлюднив Ukrainian People Magazine, передає НСН.

У російському полоні Олексій Ануля пережив 108 днів карцеру, постійні побої, психологічні тортури, голод… Чоловік розповідає, що за два тижні до звільнення він навіть хотів повіситися.

Після чергових катувань повернувся в камеру. У мене вже було заготовлене скручене простирадло, на якому планував повіситися. Тільки закидаю на решітки нар, аж переді мною з’являється силует покійної бабусі. Вона померла незадовго до війни. Ходить, миє умивальник і каже: «Куди ти зібрався? Ти ще дітям подарунки на Новий рік не купив». У мене двоє: доньці — дев’ять, сину — п’ять. Наглядачі через відеоспостереження побачили, що я нібито з кимось розмовляю, відчинили камеру й знову з усієї сили побили мене, — згадує Олексій

Також чоловік розповів про ще одну тортуру: голод. Він був настільки голодним, що полював у карцері на пацюків, аби їсти їх.

Олексій розповідає:

Якось я спіймав його і вдарив об цвяшок. Убити не встиг, зірвав лише шматок шкіри. Наглядачі бачать, що в мене в карцері є рух, що було заборонено. Ідуть до мене, відчиняють двері. Щоб крисеня не втекло, кидаю до рота. Притискаю зубами, щоб не побігло в стравохід. Він обгризає мені піднебіння, прокушує язик. Хвіст як пропелер у всьому роті. Дряпає кігтями. Мені, коли вони заходять, треба доповідь зробити. А я не можу, бо не хочу відпускати їжу. Кілька днів до того не їв, нічого не давали. Вивели мене й почали бити по правій нирці. Били сильно. Синьо-зелена гематома довго не сходила на тому місці. Б’ють, а я міцно пацюка тримаю в зубах. Із рота кров тече. Вони подумали, що відбили мені нирку: «Вставай, вот так тебе лучше будет». Насправді то було через покусаний пацюком рот. Тому тоді катування було недовгим. Я заповзаю до камери по фекаліях на підлозі, бо протікала труба. Ледь є сили встати, а на душі радісно. Болю не відчував. На рівні підсвідомості розумів, що їм м’ясо. І це мені допоможе дожити до ранку. У роті смак крові й печінки. Ніби свинець облизуєш. Шерсть застрягла між зубами. Виплюнув лише зуби пацюка. Хвіст жував довго, як жуйку».

Цей та інші спогади Олексія у відео Суспільного нижче.

Український кікбоксер про 9 місяців пекла в російському полоні: відео

Таким український кікбоксер повернувся з російського полону: «Полював на пацюків, щоб з’їсти»

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