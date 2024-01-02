ЗСУ вперше знищили новітній комплекс артрозвідки ворога “Ястреб-АВ” (відео)

Українські військові вперше знищили ворожий новітній комплекс артилерійської розвідки 1К148 “Ястреб-АВ”, передає НСН з посиланням на Цензор.НЕТ.

Зазначається, що тільки сьогодні МО РФ відзвітували про отримання російської армією на озброєння новітнього комплексу артилерійської розвідки 1К148 “Ястреб-АВ”, як сьогодні ж Сили оборони надали відеопідтвердження його знищення у Херсонській області.

Атакували наші бійці ворожу техніку із HIMARS двома прямими влучаннями.

Радіолокаційний комплекс з фазованими антенними решітками здатний в автоматичному режимі відстежувати траєкторію снарядів, випущених артилерією супротивника, визначаючи точні координати позицій. Його вартість за попередніми оцінками може сягати 250 мільйонів доларів.

Протибатарейні РЛС виявляють ракету або снаряд безпосередньо і по кількох точках траєкторії обчислюють її, визначаючи як розташування вогневої позиції ворога, так і місце падіння снаряда.

Модель комплексу демонстрували на форумі “Армия-2022”. Його випробування завершили тільки у 2022 році.

ЗСУ знищили “Ястреб-АВ”: відео

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