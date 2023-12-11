Чоловік використовував Telegram, щоб коригувати удари ворога по Миколаєву – Офіс генпрокурора

На Миколаївщині чоловік надсилав куратору координати в додатку Telegram про місцеперебування підрозділів ЗСУ. Про це йдеться у пресрелізі Офісу генпрокурора на офіційному вебсайті відомства. Передає НСН.

Чоловік використовував Telegram, щоб коригувати удари ворога по Миколаєву

На Миколаївщині прокурори повідомили агенту рф про підозру за фактом передачі ворогу розвідувальної інформації. Він займався шпигунством за грошову винагороду від спецслужб рф. Після того, як він скоригував удари по місту, його обіцяли евакуювати до рф.

За даними відомства, громадянина України завербували спецслужби рф у листопаді 2023 року. Він мав виконувати завдання з передачі даних росіянам. Він отримував за це грошову винагороду. Зловмисник використовував месенджер Telegram для комунікації зі своїм куратором. Чоловік устиг скоригувати удар по Миколаєву. Він надсилав куратору координати в цьому додатку про місцеперебування на території м. Миколаєва підрозділів ЗСУ та інших військових формувань.

Чоловіка затримали. Тепер він перебуває під вартою без права на внесення застави. Йому загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне з конфіскацію майна.

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