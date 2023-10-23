З обмілілого Дніпра підняли унікальний артефакт, вік якого може перевищувати 1000 років

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, з обмілілого Дніпра археологи підняли унікальний артефакт.

Археологи Національного заповідника “Хортиця” підняли з обмілілого Дніпра унікальний артефакт – семиметровий човен, вік якого може перевищувати тисячу років.

Про це повідомляє пресслужба заповідника на офіційному youtube-каналі, передає НСН.

За інформацією заповідника, в результаті різкого зниження рівня води в Дніпрі, спровокованому руйнуванням російськими окупантами Каховської ГЕС, в акваторії Запоріжжя на поверхні з’являються унікальні історичні об’єкти.

Так, у районі острова Хортиця виявлено і тепер вже успішно піднято з води древній дубовий човен-довбанку, якому може бути більше тисячі років.

За словами реставраторів, про це свідчить стан деревини судна та технології його виробництва.

Більш чіткий “вік” знахідки визначить радіовуглецевий аналіз.

За інформацією вчених, артефакт зберігся на 70-80%. Однак процес його підняття дніпровської мілини виявився непростим: човен-долбанк, що пролежав на дні сотні років, зазнав руйнівних процесів через різке зниження води в Дніпрі.

За словами археологів, їм вдалося терміново підняти судно з обмілілої ділянки Дніпра та вберегти від повної руйнації.

В даний час човен-долбанку доставлено на реставраційний павільйон заповідника, де розпочався процес його консервації та стабілізації деревини.

Після реставрації хортицька знахідка буде виставлена у музеї судноплавства на Хортиці.

Конструкція човна стала основою для подальшої еволюції суднобудування України. Саме із цих човнів сталася легендарна козацька “чайка”.

З обмілілого Дніпра підняли унікальний артефакт. Відео

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