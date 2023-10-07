На дні Дніпра знайшли унікальний артефакт – що про нього відомо (відео)

На дні Дніпра біля острова Хортиця знайшли трьохсотрічний якір. За інформацією дослідників, якір використовували запорізькі козаки на одному зі своїх суден.

Артефакт підняли на поверхню і передали на реставрацію. У 18-му столітті саме тут була Дніпровська флотилія – човни та кораблі, на яких запорозькі козаки ходили у бойові походи.

Козацький якір наприкінці вересня знайшов співробітник Національного заповідника “Хортиця” Павло Деменко, передає НСН з посиланням на 5 канал.

Після російського теракту на Каховській ГЕС, що призвів до обміління Дніпра, працівники заповідника “Хортиця” постійно обстежують берегову лінію острова.

“З того часу, як впала вода, ми періодично проходимо берегом, вивчаємо нові пам’ятники. У цьому районі знахідок практично не було, не було через те, що вони опинилися всі близько до берега, дуже близько до берега, ніхто ніколи не обстежив. Я вирішив пройтися назад у тому ж районі, вода ще впала, і з’явився фрагмент дерев’яного штока”, розповів співробітник Національного заповідника “Хортиця” Павло Деменко.

Знайдений якір важить понад 150 кілограмів. Його виготовили 300 років тому в Сибіру. А вже потім доставили до Дніпровської флотилії в Запоріжжі, для одного із суден класу “Бригантина”. За вагою та розмірами такі називають “адміралтейськими”.

“Цікавим є події російсько-турецької війни, особливо флоту. Начебто як російська імперія, але за документами відомо, що в російській імперії не вистачало майстерних людей, які могли будувати кораблі. Ось, на кшталт “Бригантина”, ніби російський корабель. Але, будували козаки, і ходили козаки. Тобто користувалися цими якорями козаки. Це наша історія насправді”, переконує фахівець.

Знайдений артефакт передали на реставрацію до Запорізького музею судноплавства. Під час реставрації дерев’яна частина якоря буде законсервована. А залізна – відчищена від іржі. У нижній частині артефакту науковці сподіваються виявити клейма ковалів, що допоможе встановити дату його виготовлення.

“Це була дуже дорога річ на той час. Бо, як пише регламент, один пуд, 16 кілограмів якірної сталі коштував державній скарбниці, як 10 окладів російського солдата. Тобто у нас цей якір, держава могла протягом року загін, десь 30 людей утримувати. Дуже дорого було, технічно виготовити, викувати із суцільного шматку сталі, ось такий бовванець, все це коване, без сварки, тобто, дорога річ”, запевняє реставратор Національного заповідника “Хортиця” Андрій Денисенко.

Після реставрації якір поповнить колекцію Запорізького музею судноплавства. Науковці вважають, він має зайняти почесне місце, адже такі знахідки є рідкістю.

“Це історія військово-морського флоту України. Це як би історія козаків, з чого це все починалося, ми зараз бачимо наш військово-морський флот, наскільки він сильніший, хоча плавзасобів у нас дуже мало залишилося, але хлопці працюють, молодці. А це – історія, тобто, це те, з чого все починалося, ми не повинні цього забувати”, наголошує Павло Деменко.

На дні Дніпра знайшли унікальний артефакт. Відео

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