Українцям заборонили відвідувати Хортицю – подробиці

Українцям заборонили відвідувати Хортицю. У Національному заповіднику “Хортиця” звернулися до запоріжців та гостей міста з проханням утриматися від прогулянок прибережними захисними смугами та мілинами вздовж острова та оголених скель, оскільки це заборонено відповідним рішенням Ради оборони області.

Про це повідомили на сторінці Facebook Національного заповідника “Хортиця”, передає НСН.

“Відповідно до рішення Ради оброни Запорізької області від 29.08.2023 № 162 заборонено відвідування громадянами прибережних захисних смуг та мілин вздовж острова Хортиця, островів та скель, що оголилися через обміління та островів та скель Байда, Три стоги, Дубовий, Розтьобін та урочища Вирва”, йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначають, що дотримання цієї заборони контролюватимуть працівники Національної поліція та Національної гвардії України.

“Просимо вас бути свідомими та утриматися від відвідувань. Після Перемоги острів прийматиме вас 24/7, але поки що, в першу чергу, треба думати про безпеку”.

Проте, як зазначили співробітники НЗ “Хортиці” у відповіді на питання на сторінці Facebook:

“Є можливість гуляти в північній “туристичній” частині острова, піднятись на Пагорб Єдності, прогулятись Тарасовою стежиною. В ліс та на узбережжя не спускатись”.

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