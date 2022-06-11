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WOG, OKKO, Shell, Chipo показали свіжі ціни на бензин, дизпаливо та автогаз

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Українцям показали, які ціни на бензин, дизельне паливо та автомобільний газ на заправках у різних областях країни.

Як інформує “Хвиля”, про це свідчать дані на тематичному порталі “Всі АЗС”, передає NNS.

Так, станом на суботу, 11 червня, середня вартість бензину на Київщині становить від 50 до 52 грн/л.

Цінник на дизпаливо встановлено на рівні 57 грн/л, а ось літр газу можна придбати за ціною від 38 до 42 грн/л.

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Ціни у Дніпропетровській області

На території Дніпропетровщини встановлено схожі ціни. Зокрема, в середньому літр бензину коштуватиме 50,5 грн/л, А-95+ преміум продається за ціною 51,25 грн/л.

Дизельне паливо можна придбати за 57 грн./л.

Ціни на бензин у Львовской области

Середній цінник на бензин марки А95 встановлено на рівні 50,45 грн/л, дизпалива – 57 грн/л.

За автогаз доведеться віддати у середньому 40 гривень.

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