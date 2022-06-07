Які будуть ціни на пальне в Україні: прогноз НБУ

В Україні через те, що російські окупанти обстріляли найбільші нафтобази країни, утворився дефіцит палива. Відповідно, ціни на пальне виросли, а черги на заправках збільшилися.В НБУ дали прогноз щодо цін на пальне

Уряд налагоджує постачання пального з Європи. Сьогодні на кордоні бачили бензовози. Це означає, що вже незабаром проблем із заправкою автомобіля не буде. Однак не варто розраховувати на зниження ціни.

У НБУ очікують, що ціни на пальне стабілізуються, але зниження не очікується. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті nashemisto.dp.ua.

«Світові ціни на нафту залишаються високими – зросли до 121 долара за барель. Як наслідок, очікується стабілізація цін на пальне, проте на високому рівні», – прогнозують у НБУ.

У травні окупанти обстріляли нафтобазу у Лисичанську. А наприкінці березня — на початку квітня було завдано ударів по сховищам пального на Дніпропетровщині.

Також було обстріляно Кременчуцький НПЗ.

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