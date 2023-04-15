Українці знову зможуть отримати виплати від ООН. НСН розповідає, як подати заявку на допомогу у розмірі 6600 гривень.

18 квітня буде відновлено прийом заявок на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН, повідомляють регіональні відділення організації.

Пріоритетними групами для отримання допомоги є найбільш незахищені категорії населення. У разі підтвердження заявки сім’я отримає 6600 гривень на кожну особу. Виплати поділять на 3 місяці. Тобто на банківську картку одержувача надходитиме по 2200 грн три місяці поспіль.

Хто з українців може отримати виплати від ООН

внутрішні переселенці, які оформили статус після 24 лютого 2022 року;

ті, хто постраждав через російську агресію у таких областях, як: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська;

люди, які повернулися на своє постійне місце проживання після вимушеного виїзду.

Крім того, на допомогу може претендувати сім’я, яка має лише одного з батьків (або батько, або матір) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з людьми похилого віку (55 років і старші); сім’я, очолювана одним одиноким/кілька одиноких людей похилого віку (55 років і старші) або людиною похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми віком до 18 років); прийомні сім’ї, які займаються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).

Дохід претендентів на фіндопомогу має становити менше 5400 грн на одного члена сім’ї. Зазначається, що якщо хтось із членів сім’ї вже отримував грошову виплату у розмірі 2220 грн від іншої агенції ООН чи гуманітарної організації, то заявку цієї сім’ї не розглядатимуть.

Ті ж ВПО, які вже надали свої дані для включення до програми грошової допомоги УВКБ ООН, отримають свої виплати за умови, що вони не отримували грошової допомоги від іншої організації.

Де та як подати заявку

В організації вказали адреси пунктів збору даних, що діють у різних регіонах, і підкреслили, що списки будуть доповнюватися в міру відкриття нових пунктів реєстрації. Ознайомитися з інформацією можна за посиланням.

Які документи потрібні для реєстрації у програмі

Для збору даних мають бути присутні всі члени родини.

Для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів (за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я).

Інформація, яку необхідно буде надати:

ПІБ згідно з документом, що посвідчує особу;

місце та дата народження, номер телефону (на який вам надійде СМС про надходження коштів!);

податковий номер (необхідний для виплати допомоги);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки (необхідний для виплати допомоги). Картки “єПідтримка” не підходять.

будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо)

Пункти збору даних працюють по буднях з 9:00 до 17:00 для проведення консультацій щодо відповідності критеріям Програми, а також з питань інших доступних сервісів захисту та допомоги та подальшого прийому заявок.

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