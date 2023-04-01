Деяким людям похилого віку можуть припиняти виплати пенсій на банківський рахунок. Коли це можливо і що з цим робити.

Про це пише видання “На пенсії”, передає НСН.

Так видання наводить приклад, коли мешканка Одещині розповіла, що її мамі 78 років, яка не може самостійно пересуватися, перестали нараховувати пенсію на карту ПриватБанку. В банку повідомили, що гроші не надходять від ПФУ. Але літня жінка не в змозі приїхати до відділення Пенсійного фонду, щоб прояснити ситуацію.

В свою чергу у Пенсійному фонді пояснили, що нарахування пенсії на банківський рахунок може бути припинено зокрема у разі, якщо банківську картку було отримано більше року тому за довіреністю. У цьому випадку, після повідомлення банку, гроші нараховують на поштове відділення.

Якщо пенсіонер не може з’явитися до Пенсійного фонду, то проблему можна вирішити за допомогою виїзного прийому.

Для цього необхідно у Пенсійний фонд надати заяву від пенсіонера про організацію виїзного прийому за місцем проживання та про надання заяви чи перерахування пенсії на банківську установу або про те, щоб працівники “Укрпошти” доставляли пенсію додому.

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