Вибухи у суді Києва – глава МВС розповів усі подробиці (відео)

Вибухи у суді Києва пролунали ввечері 5 липня. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про усі подробиці події, передає НСН.

Вибух на території Шевченківського районного суду Києва, за попередньою інформацією, вчинив Ігор Гуменюк. Його звинувачують у теракті під Верховною Радою в серпні 2015-го, коли загинули четверо нацгвардійців. Повідомляється, що підозрюваний намагався втекти.

“Попередньо, Гуменюк, підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину в 2015 році, в результаті якого загинули 4 військовослужбовці НГУ, сьогодні його привезли на ще одне засідання суду… Після цього засідання Гуменюк зачинився в туалеті, потім відчинив двері і кинув по караулу якийсь вибуховий пристрій. Таких вибухів, попередньо, було два”, розповів глава МВС.

За словами Клименка, згодом обвинувачуваний намагався вийти з будівлі суду. Конвой зупинив його пострілом у повітря. Потім Гуменюк забарикадувався у окремому приміщенні. З ним намагалися вести переговори, але він не йшов на контакт.

Міністр додав, що після деблокування дверей Гуменюк кинув ще один вибуховий пристрій у бік правоохоронців. У них поранено нижні кінцівки, їх уже госпіталізували.

“Сам Гуменюк загинув від вибухового пристрою”, наголосив глава МВС.

При цьому відповідь на питання про те, як саме Гуменюку вдалося пронести вибухові пристрої, з’ясовуватиме слідство, уточнив Клименко.

“Ми не розуміємо, де знаходилися вибухові пристрої. Або в туалеті або там, де він забарикадувався, або він якось проніс із собою”, розповів він.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом спроби втечі підсудного з-під варти, вчиненої у спосіб, небезпечний для життя багатьох людей (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 393 Кримінального кодексу України).

Що відомо про Гуменюка

У серпні 2015 року Верховною Радою під час мітингу ВО «Свобода» пролунав вибух — загинули четверо нацгвардійців. За даними МВС, іще 141 людина зазнала ушкоджень різного ступеню тяжкості, із них — 131 правоохоронець.

Кидання гранати кваліфікували як терористичний акт. Обвинувачення у його вчиненні висунули Ігорю Гуменюку та Сергію Крайняку. На час затримання Гуменюк був бійцем-добровольцем батальйону «Січ». Сергій Крайняк входив до ультраправої молодіжної організації «Сокіл».

У травні 2020 року Крайняка випустили із СІЗО, а Гуменюка залишили під вартою.

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