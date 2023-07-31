Ворог готується до потужних атак, починає підтягувати стратегічну авіацію – ОК “Південь”

Російські загарбники можуть готуватись до потужних атак. Наразі спостерігається, що ворог починає підтягувати стратегічну авіацію.

Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає НСН з посиланням на Главком.

За словами Гуменюк, зараз ворог також намагається підтягнути рівень обстрілів по правобережжю. Але кількість снарядів в них менша і вони відчувають снарядний голод,

Окрім цього, цілком ймовірне посилення присутності ракетоносіїв у морі за дві-три години. Однак у пунктах базування вони абсолютно готові і виведення може відбутись протягом години.

«Коли немає ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі – ми не маємо рівень небезпеки високий. Тому що є практика, що окупанти б’ють з бухт. Хоча це дуже небезпечно і для самого ракетоносія, і для тих кораблів, що перебувають поруч. Але таку практику вони застосовують», наголосила Гуменюк.

Напередодні Гуменюк заявляла, що окупанти збирають потенціал, щоб “продовжувати тиснути на чуттєві елементи нашої обстановки, де хочуть отримати перевагу”. Мовиться про порти та чорноморську акваторію, де росіяни намагаються панувати.

Вона зазначила, що останнім часом завдяки радіоперехопленням українські військові чують, як росіяни попереджають судна в Чорному морі про неможливість проходження в українські порти.

Раніше ми повідомляли, що у Чорному морі російський корабель погрожує цивільному судну.

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