Vodafone знизив тарифи відразу вдвічі

Мобільний оператор Vodafone приголомшив своїх абонентів унікальним тарифом. Оператор презентував тарифи з вигідними послугами за низькими цінами.

Буде не дивно, що інші мобільні оператори можуть втратити своїх абонентів, пише Технофан, передає NNS.

Напрклад, за тариф, який має всі необхідні послуги абоненти сплатять лише 65 гривень за місяць користування.

Новинка буде доступною для ФОП та юридичних осіб, які є новими клієнтами оператора. Підключити послугу можна до 31 грудня 2022 року, а після цього ви зможете користуватись послугами за зниженою ціною протягом року.

Тариф Business Start має 5+5 ГБ та Online Pass, а також 100 хв для дзвінків по території України. Насправді, тариф коштує 130 грн, але акційна ціна є65 грн/міс.

Є ще й інша пропозиція — Business Pro тариф. Його вартість становить 170 грн без знижки та 85 грн/міс за акцією, але хвилин уже 150, а інтернету – 20+5 ГБ.

Ще однією пропозицією від оператора є Business Unlim, зі звичайною вартістю 240 грн/міс. Клієнти отримають вже безлімітний інтернет та 250 хв по Business Unlim Plus коштує 340 грн/міс, але вже має 400 хвилин по Україні з безлімітним інтернетом. Інші тарифи мають безлімітний Інтернет, але з різною кількістю хвилин:

Business Ultra L – 600 хвилин за 237,5 грн/міс (звичайна вартість – 475 грн/міс);

Business Ultra XL – вже 1 250 хвилин за 350 грн/міс за звичайної ціни 700 грн/міс.

Найдорожчим, але при цьому найвигіднішим тарифом у лінійці є Business Ultra VIP – за 600 гривень на місяць (звичайна ціна – 1 200 грн/міс) абонент отримає цілих 5 000 хвилин по Україні.

Чому не можна залишати увімкненим інтернет на смартфоні – до яких наслідків це може призвести