Чи потрібно відключати інтернет на смартфоні, коли ним не користуються.

Часто буває, що просто забуваєш вимкнути мобільний інтернет, коли приходиш додому, де є Wi-Fi, проте ця забудькуватість пізніше може зіграти поганий жарт з вами.

Як повідомляє radiotrek, фахівці радять стежити за вимкненням функції «Передача даних», адже вона може негативно позначиться на роботі улюбленого смартфона, передає NNS.

Відключати або не відключати інтернет, коли він не використовується

По-перше, мобільний інтернет – це один із головних “пожирачів” зарядки на смартфоні. Якщо постійно користуватися ним, то батарея сідатиме набагато швидше, що може призвести до того, що в найвідповідніший момент у вас просто вимкнеться телефон.

А все тому, що окрім повідомлень із соцмереж, при включеному мобільному інтернеті, навіть коли телефоном не користуються, відбуваються оновлення програмного забезпечення, а також деякі програми продовжують працювати у фоновому режимі та надсилають свої дані на сервер.

Це все також веде і до другого наслідку — вам доведеться частіше поповнювати рахунок на телефоні, щоб оплачувати мобільний інтернет, трафік якого вичерпуватиметься дуже швидко. Тому якщо вам потрібно постійно перебувати на зв’язку, краще вибирати підключення до Wi-Fi. Щобільше, тоді вам не потрібно буде стежити за витраченим трафіком.