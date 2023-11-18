Військовий облік підлітків – що змінилось, чи випускають 17-річних за кордон

Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років і що впливає на виїзд за кордон.

Під час воєнного стану діє обмеження на виїзд за кордон чоловікам віком від 18 років. Але запрошення стати на облік військовозобов’язаних може прийти ще 16-річним юнакам. Згідно з порядком, чинним з 5 січня 2023 року, хлопці отримують статус призовника (не військовозобов’язаного) і потрапляють на облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Як це відбувається, чи змінюється щось у 17 або 18 років, чи впливає це на виїзд за кордон, розповідає НСН з посиланням на LB.ua.

Військовий облік підлітків – коли і що змінюється

За новими правилами, юнак набуває статус призовника шістнадцятилітнім — у рік, коли йому має виповнитися сімнадцять.

У ТЦК юнакові видають перший військово-обліковий документ — приписне. У статусі призовника він перебуватиме до 27 років.

Зазначимо, що 30 травня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років. Утім президент досі не підписав документа, тож тут поки що без змін.

Військовозобов’язаним можна стати і до 27 років:

після строкової служби; після військової кафедри й отримання молодшого офіцерського звання.

Як отримати приписне посвідчення

Як розповів Євген Супрун, начальник відділу призову сектору комплектування Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Суспільному, сповістити підлітка про те, що він має з’явитися до ТЦК, повинні в навчальному закладі або через голів сільських, селищних рад. Юнаку в повістці мають призначити дату візиту. У ТЦК його очікує медогляд.

Усе відбувається за місцем проживання. Питання підлітків, які виїхали раніше за кордон, досі не врегульоване, зазначив Супрун.

З документів юнакові потрібні посвідчення особи й ідентифікаційний код.

Як пояснив Євген Супрун, приписне — це військово-обліковий документ про те, що юнак пройшов приписку і став на військовий облік.

«Тобто це підтвердження, що він не порушує правил військового обліку», уточнив представник ТЦК.

З яких причин юнакові не дають приписне посвідчення

По-перше, якщо він не з’явився. По-друге, якщо медкомісія визначила його ступінь придатності як непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний, непридатний до військової служби з виключенням. Тоді йому надають довідки-замінники військових квитків. Також посвідчення не дається, якщо він не завершив додаткове обстеження. Ще один випадок, коли на момент приписки людина перебуває в місцях позбавлення волі або коли стосовно неї здійснюються медичні заходи примусового характеру.

Чи можуть мобілізувати призовника

Ні. Поки хлопець у статусі призовника (наразі до 27 років), його мобілізувати не можуть. Тільки якщо він добровільно запишеться на контрактну службу.

Чи випустять хлопця за кордон на навчання

Юнак може спокійно виїжджати за кордон, доки йому не виповнилося 18 років. Навіть якщо день народження вже завтра, ще сьогодні він може виїхати.

З початку 18-річчя перетинати межі України не зможе, навіть якщо навчається за кордоном.

«Так, це спірна позиція, про що говорять дуже багато юристів, що не може підзаконний акт замінити дію законів чи Конституції, але кому це зараз цікаво, якщо на практиці є, як є. Після досягнення 18 років на хлопця поширюються всі обмеження для чоловіків. Хоч навчається він за кордоном, хоч ні. Така позиція Державної прикордонної служби», пояснив LB.ua адвокат на умовах анонімності.

Нагадаємо також, що у вересні 2022 року українським чоловікам-студентам, які навчаються за кордоном, обмежили виїзд з України. Як пояснював речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, рішення ухвалили через масові підробки документів. Згідно з даними прикордонників, лише протягом липня-серпня 2022-го виявили близько 600 осіб, які використали підроблені документи про навчання за кордоном.

Як виїхати за кордон на навчання до 18 років

Син Анни цієї осені вступив до польського вишу. Нині йому сімнадцять, у грудні виповниться вісімнадцять.

Аби вступити, зверталися у відповідне агентство, каже жінка. Воно допомагало знайти навчальний заклад, сформувати пакет документів.

«Нам сказали також узяти приписне у військкоматі. Син сам ходив. Сказав, що їде на навчання в Польщу, і вони віддали приписне», розповіла Анна.

Про документ у них досі ніде не запитували, навіть під час перетину кордону. Узагалі коли виїжджали з країни, не мали ніяких проблем, зазначила жінка. Знадобився лише чинний біометричний закордонний паспорт.

Які документи регулюють військовий облік і виїзд за кордон

Взяття на облік регулює постанова Кабінету Міністрів №1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів», пункт 21.

Виїзд за кордон — постанова Кабміну №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України».

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