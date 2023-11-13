Що відбувається з військами рф біля Дніпра – у Кремлі відмовились коментувати ситуацію

Як повідомляють пропагандисти ТАСС, у Кремлі відмовились коментувати ситуацію з військами рф біля Дніпра.

Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков заявив, що не коментуватиме новину, яку самі ж російські пропагандисти і поширили сьогодні з ранку, нібито про “перегрупування військ” окупантів у районі Дніпра, передає НСН.

Після того, як новину почали активно розповсюджувати інші медіа, самі ж росіяни її швидко анулювали.

“Ви знаєте, що ми не коментуємо сам хід та стан справ безпосередньо на полі бою під час “спеціальної військової операції” (Ред. – війни в Україні), це прерогатива фахівців, професіоналів, тобто наших військових”, заявив пєсков.

Головний рупор Кремля додав, відповідаючи на запитання щодо ситуації в районі Дніпра, що “в цьому випадку теж вважаємо, що ситуацію можуть і мають коментувати лише наші військові”.

Що відбувається з військами рф біля Дніпра?

Вранці 13 листопада пропагандисти рф дали новину такого змісту:

“Командування угруповання військ “Дніпро” вирішило перекинути війська на більш вигідні позиції, повідомило Міноборони. Вони розташовуватимуться на схід від річки Дніпро. Як зазначили у відомстві, після перегрупування звільняться сили, які задіють для наступу на інших напрямках”.

Пізніше росіяни анулювали та видалили новину, заначивши, що вона була опублікована “помилково”.

Міноборони країни-агресора назвало новину “неправдивою”, а її розсилку “провокацією”.

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