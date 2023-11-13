Як погана погода вплине на роботу авіації – пояснив Ігнат

Погана погода вплине на роботу авіації, від погодних умов суттєво залежить повітряна обстановка.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає НСН з посиланням на 24 Канал.

Погодні умови суттєво впливають на авіаційну діяльність

Зараз будуть суттєво впливати на авіаційну діяльність погодні умови, тому що від погодних умов суттєво залежить повітряна обстановка і процес завдання ударів. Погода впливає на це, підкреслив Юрій Ігнат.

Також речник прокоментував нічні удари по Україні та роботу ППО. У неділю нашим захисникам вдалося збити авіаційну ракету Х-59.

Відпрацювали, збили ракету – це чудовий результат. Безумовно противник буде коригувати свої атаки, свої напади на Україні відповідно до своїх тактичних, стратегічних задумів, зазначив Ігнат.

Як дощі можуть вплинути на ситуацію на фронті

Якщо підуть значні дощі, то буде досить-таки важко застосовувати техніку як українським захисникам, так і окупантам. Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку

“Тому очікуємо на зміни. Наше керівництво та наші командири на місцях готуються до будь-яких ситуацій”, наголосив Олександр Штупун.

У такому випадку перевага буде за авіацією, артилерією та безпілотниками.

Ще новини України: Ворог атакував південь України ракетами вночі 12 листопада, одну вдалося збити