Чоловік відмовився від мобілізації, бо “втратив багато друзів” – що вирішив суд

У Кропивницькому судили чоловіка, який отримав повістку і відмовився від мобілізації.

Про це пише “Суспільне“, передає НСН.

Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки та звільнив від відбування покарання з випробувальним строком два роки. Проте прокуратура оскаржить вирок суду.

За даними прокуратури, чоловіка визнали придатним до військової служби, проте він категорично відмовився йти до армії.

33-річний Андрій на суді свою провину визнав та каже, що ухилився від служби через страх загинути.

“У мене дуже багато знайомих і друзів, яких вже немає, які поранені й залишилися інвалідами”, сказав у суді чоловік.

Кіровський районний суд Кропивницького визнав чоловіка винним і засудив до 3-х років позбавлення волі, замінивши реальний термін на іспитовий. Проте прокуратура повідомила, що оскаржить цей вирок.

“Таке рішення суду щодо звільнення від покарання з випробуванням стимулює інших чоловіків до таких самих дій, щоб не служити в армії. І це є несправедливим щодо інших військовослужбовців, військовозобов’язаних, які нині захищають нашу державу”, сказав прокурор Олександр Дьячков.

Відмовився від мобілізації і потрапив під суд. Відео

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