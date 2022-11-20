Відео нібито з розстрілом російських військовополонених – що відомо, реакція України

В Україні вперше прокоментували відео з нібито розстрілом російських військовополонених бійцями ЗСУ, яке кілька днів поширюють в рф.

На основі цього відео росія намагається звинуватити Україну у воєнних злочинах, передає NNS.

ЗСУ проводили зачистку та знайшли лігво рашистів, запропонували здатися. Попри домовленість,один окупант відкрив вогонь, поранивши нашого бійця, і тим самим підставив інших.

🔽 pic.twitter.com/RFyNwgSQwp — Мисливець за зорями (@small10space) November 18, 2022

Радник Офісу президента Олексій Арестович, коментуючи відео, сказав:

«Якщо ти вирішив здатися в полон, а потім раптово вихоплюєш зброю, то ти не герой, а чиниш воєнний злочин усупереч Женевській конвенції. Те ж саме стосується інших провокацій — імітації здачі в полон чи подібних речей, які підставляють під вогонь противника».

За словами Арестовича, за міжнародним правом, якщо той, хто здається в полон, поводиться агресивно, то втрачає права військовополоненого. Тому цей інцидент не можна вважати розстрілом військовополонених, а бійці ЗСУ не вчиняли воєнного злочину.

Він зазначив, що Україна проводить службове розслідування щодо цього відеозапису.

З Арестовичем погоджується також український омбудсман Дмитро Лубінець. За його словами, по цьому відео можна зробити висновок, що росіяни інсценували здачу в полон та відкрили вогонь на ураження по українських військових.

«У такому випадку особи з-поміж російських військовослужбовців не можуть вважатися військовополоненими, а є такими, що ведуть бій і вчиняють віроломство. Вогонь у відповідь не є воєнним злочином. Навпаки, ті, хто хочуть скористатися захистом міжнародного права для вбивства — повинні бути покарані», зазначив Лубінець.

На думку омбудсмена, російські високопосадовці почали розкручувати цю історію, щоб відвернути увагу суспільства від іншої новини — страти власного громадянина Нужина, який повернувся з полону.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті ситуацію назвали «частиною інформаційної війни рф».

«Україна дотримується Женевських конвенцій. У випадку підозри, що окремі українські військовослужбовці порушують правила та звичаї війни, завжди проводиться розслідування. А винні притягуються до відповідальності», зазначено в повідомленні центру.

Що сталося?

13 листопада у соцмережах з’явилось відео із села Макіївка Луганської області. На ньому були відзняті кадри вбитих росіян в одному з дворів села. Що саме сталося з ними — невідомо, але у проросійських Telegram-каналах уже тоді почали говорити, що нібито українські військові розстріляли полонених.

Згодом 18 листопада зʼявилося відео безпосередньо з місця події. На ньому видно, як російські окупанти виходять із будівлі і лягають, імовірно, здаючись у полон українцям. Потім один із них під час виходу з будівлі відкриває вогонь по українських військових — і відео обривається.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова та Міністерство закордонних справ рф заявили, що звернулися до міжнародних організацій з вимогою засудити «розстріл російських полонених», провести розслідування та покарати винних.

Міноборони рф, своєю чергою, написало про «живодерську сутність нинішнього київського режиму на чолі з Зеленським».