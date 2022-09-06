“Весь Дніпро у трупах” – окупант розповів про справи російської армії на Херсонщині

Окупант, який перебуває на Херсонському напрямку, побідкався на стан справ російської армії.

Загарбник у розмові з дружиною розповідає, що через обстріли HIMARS розбиті усі мости, а у Дніпрі плавають трупи росіян.

Про це йдеться у аудіоперехоплення розмови окупанта, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає NNS з посиланням на ТСН.

У розмові загарбник бідкається на постійні обстріли з боку ЗСУ. Він розповідає, що за 40 хвилин, поки намагався зателефонувати дружині, у них з’явилось багато поранених. Росіянин нарікає на HIMARS, які здатні влучно знищувати їхні позиції.

“Наш винищувач полетів, не повернувся. Певно, збили. Ось “Точка У” прилетіла по прямій наводці. По понтонній переправі перевозили 12 машин і прямо в “Урал” потрапила. Все розкидало. Цей їбуч** Дніпро, дон-ріка. Дніпро уже весь у трупах. Всі мости розбили. Херсон-ху*сон. Ми тут у повній задниці”, каже окупант дружині.

Фото ілюстративне з відкритих джерел

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