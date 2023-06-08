Вчителі тренуватимуться управляти дронами, щоб потім навчати дітей – Лісовий підтримав пропозицію

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий підтримав ідею щодо тренувань педагогів, які потім навчатимуть школярів управляти дронами.

Таку пропозицію висунула керівниця “Центру підтримки аеророзвідки” Марія Берлінська під час конференції “Муруємо вже!”, передає НСН з посиланням на Громадське.

“Зараз є офіцери, яким по 19–20 років. Коли починалася моя війна, це були школярі. Їм зараз треба дуже швидко вчитися користуватися дронами, раціями, передавати інформацію тощо”, зазначила Берлінська.

Вона запропонувала ввести до державної програми вже зі старших класів підготовку до управління базовими технологіями, якими рятуються українські захисники.

“Ми готові безоплатно відтренувати українських вчителів. Для дітей це буде розвагою — ганяти на симуляторі на FPV дроні. Це не означає, що ми готуємо наших дітей воювати. До тої країни, яка готова, не прийдуть. Я вірю в мілітаризацію суспільства. Зараз літо, ми можемо відтренувати 1000–1500 вчителів, поки в них канікули”, сказала Берлінська.

Вона додала, що таким чином націю підготують до того, що РФ рано чи пізно знову буде намагатися здійснити вторгнення, бо “це війна на роки”.

“Ми забезпечимо повністю обладнанням, інструкторами. Державі не потрібно нічого, просто взяти цю програму та втілювати її. 1000 вчителів, кожен із яких навчить 100 дітей, — і ми вже маємо 100 тисяч”, каже Марія Берлінська.

Оксен Лісовий у відповідь сказав, що приймає цю пропозицію.

“Цю роботу ми вже робимо, маємо ресурси на це, зокрема матеріальну базу, шкільні майстерні. Так, не маємо підготовлених фахівців. Ми почули пропозицію: вона із великим задоволенням приймається. Тому попрацюємо цього літа і доб’ємося швидких результатів”, заявив міністр.

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