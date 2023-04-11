В Україні заборонили салюти і феєрверки – що передбачає закон

В Україні заборонили салюти і феєрверки. Верховна Рада ухвалила у цілому законопроєкт про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів.

Про це йдеться у картці законопроєкту №7438 на сайті парламенту, передає НСН.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що за нього проголосували 290 депутатів.

Зокрема, закон посилює контроль за використанням та обігом піротехнічних виробів. У документі є норма, яка забороняє в Україні феєрверки та салюти.

Так, закон забороняє використання та продаж феєрверків, зокрема салютів та петард. Виключенням є лише феєрверки класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки та незначний рівень шуму (не більше 60 дБ). Такі піротехнічні вироби дозволяється використовувати під час встановлених законом святкових та неробочих днів, днів міст та інших свят відповідно до рішення місцевої ради та на спортивних змаганнях.

Також законом передбачено заборону продавати феєрверки особам, яким ще не виповнилося 16 років. У законі прописана заборона на використання щодо тварин будь-яких піротехнічних виробів та феєрверків, зокрема салютів та петард, під час спортивних, видовищних заходів, відео- та фотозйомок.

Заборона на використання піротехніки не поширюється на ЗСУ, Нацгвардію, Нацполіцію та аварійно-рятувальні служби.

Що стосується захищених об’єктів, то там з 22:00 до 8:00 забороняються гучні співи та вигуки, використання звуковідтворювальної апаратури та інших джерел побутового шуму, використання піротехнічних виробів.

Чинне законодавство визначає захищеними такі об’єкти:

житлові будинки та прибудинкові території;

лікувальні, санаторно-курортні заклади;

будинки-інтернати;

навчальні заклади;

заклади культури;

готелі та гуртожитки;

об’єкти розташовані в межах населених пунктів закладу громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування;

парки, сквери;

зони відпочинку, розташовані на території мікрорайонів та груп житлових будинків.

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