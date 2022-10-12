В Україні тимчасово призупинили видачу водійських посвідчень та реєстрацію авто

Сьогодні, 12 жовтня, сервісні центри МВС призупинили видачу водійських посвідчень та реєстрацію автівок.

Пояснюють це перебоями з електропостачанням, які тривають через ворожі ракетні обстріли інфраструктури по всій території України.

Як передає NNS, про це повідомили у пресслужбі Головного сервісного центру МВС.

Відтак, у зв’язку із перебоями електропостачання не працює Національна автоматизована інформаційна система.

Через це надання послуг у Центрах по всій країні призупинено.

Про відновлення роботи повідомлять додатково.

Як повідомлялось, у понеділок, 10 жовтня, Україна зазнала масованого ракетного обстрілу з боку росії.

Удари були завдані по об’єктах військової та енергетичної інфраструктури, частина з них була серйозно пошкоджена.

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив у понеділок, 10 жовтня, що в результаті ракетного обстрілу українцям слід готуватися до можливих віялових відключень електроенергії.

Голова Національної енергетичної компанії “Укренерго” Володимир Кудрицький попередив, що віялові відключення електроенергії можуть тривати кілька днів.

Коли припиняться віялові відключення електроенергії в Україні