Коли припиняться віялові відключення електроенергії в Україні

В Уряді повідомили, що ракетні обстріли по Україні завдали шкоди інфраструктурі, через що почалися відключення електроенергії. Коли припиняться віялові відключення електроенергії?

Голова Комітету з питань енергетики та ЖКП Верховної Ради Андрій Герус заявив, що ракетні удари РФ по інфраструктурі України спричинили суттєві проблеми енергосистеми нашої країни, через що почалися відключення електроенергії населенню. Водночас він додав, що існуючі проблеми не затягнуться на місяці і будуть вирішені протягом кількох днів.

Про це повідомляється на сайті парламенту, передає NNS

“Не варто очікувати, що від вчорашніх ракетних ударів можуть виникнути проблеми на місяці… За кілька днів ці проблеми будуть практично ліквідовані”, – зазначив депутат.

Герус наголосив, що є чіткий план відновлення пошкоджених об’єктів, резервні лінії електропередач, а також заходи, які допоможуть енергетикам відновити електропостачання українцям.

“Наприклад, щоб домогосподарства не залишилися повністю без електричної енергії, може застосовуватися графік аварійних відключень. Цей захід передбачає відключення окремих споживачів електроенергії на кілька годин. Тобто з 24 години електрична енергія буде 21-22 години”, – пояснив нардеп.

Він також підкреслив, що обстріл критичної інфраструктури триватиме, адже Росія продовжує доводити всьому світу, що є державою-терористом. Спрогнозувати, коли і за яким об’єктом битиме РФ неможливо, але “треба готуватися”.

Запроваджуються віялові відключення електроенергії у Києві і області: графік