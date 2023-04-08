В Україні планують запустити ринок ГМО-продукції

Законопроєкт №5839 запускає в Україні обіг ГМО-продукції за умови обов’язкової реєстрації ГМО-джерел.

Про це розповіла т. в. о. голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ольга Шевченко, коментуючи згаданий законопроєкт, пише AgroPolit.com, передає НСН з посиланням на agronews.ua.

“Законопроєктом 5839 допускається обіг ГМО-продуктів, у разі обов’язкової реєстрації ГМО-джерел”, сказала Ольга Шевченко.

За її словами, прийняття документу допоможе виконати частину зобов’язань, які Україна брала на себе, підписуючи Угоду про асоціацію з ЄС.

Документ описує механізми реєстрації ГМО-джерел, а також встановлює вимоги до маркування продукції з ГМО. Подальша співпраця з країнами-партнерами в цьому питанні, залежить від їх законодавства.

Ольга Шевченко додала, що законопроєкт 5839 визначає організаційні та правові засади для регулювання сфери ГМО в Україні. За її словами, питання використання ГМО буде залежати від попиту на відповідну продукцію.

Шевченко розповіла, що підзаконні акти відповідного закону визначать, реєстрація яких-саме ГМО-джерел має відбутися. Завдяки такому підходу, в Україні зможуть моніторити, яка ГМО-продукція застосовується.

Але ще 10 років тому у МОЗ заперечували існування ГМО в Україні. У цьому зв’язку було навіть скасовано маркування “без ГМО”.

Втім, українці з недовірою поставилися до тодішніх запевнень влади. Принаймні, як показало опитування, дві третини українців були упевнені, що ГМО вже є в більшості продуктів в Україні.

Щодо законопроєкту №5839, то він не викликає захоплення насамперед в аграріїв, які вимагають узгодити його з європейськими нормами. У противному разі, кажуть вони, в Україні можуть з’явитись ГМО продукти, а довіра та переваги української сільгосппродукції можуть бути втрачені.

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