В Україні прогнозують рекордне подорожчання бензину та дизпалива

Заступник директора Науково-технічного центру Психея Геннадій Рябцев вважає, що найближчим часом ціни на пальне в Україні знову зростуть, прогнозується рекордне подорожчання бензину та дизпалива.

Такий прогноз він озвучив виданню Сегодня, пише Хвиля, передає NNS.

Експерт зазначив, що нові граничні ціни бензину та дизпалива, які незабаром має оприлюднити Міністерство економіки України, будуть вищими за нинішні.

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Так, наприкінці грудня оптові ціни на бензин та ДП підняли на 3%, а роздрібні ціни Мінекономіки рекомендували підвищити на 4%.

“Певних передумов для такого рішення Мінекономіки замало, адже нафта у світі лише у січні подорожчала на 4-6%. Це спекулятивне зростання, але це вплинуло на вартість палива”, наголосив експерт.

На думку Рябцева, нові ціни, які оприлюднять 13-14 січня, будуть вищими на близько 1 грн./л. Це означає, що вартість бензину А-95 зросте до 33 грн/л.

Зазначається, що в Україні такі високі ціни на бензин цієї марки ще не фіксували.

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