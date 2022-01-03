Скільки коштуватиме бензин та дизпаливо на заправках цього року – відповідь експерта

Українцям розповіли, скільки коштуватиме бензин та дизпаливо на заправках цього року.

Прогноз озвучив директор Консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн у коментарі “Фактам“, передає NNS.

За словами експерта, вартість нафтопродуктів в Україні залежить від світових котирувань нафти і курсу валют. Обидва фактори – непередбачувані.

“Виходячи з ціни нафти 80 доларів за барель і прогнозного курсу 28,05 грн за долар, гранична ціна літра бензину А – 95 в 2022 році складе близько 32,8 грн (сьогодні – 30,2 грн), дизпалива – 31,24 грн (сьогодні – 29,44 грн), автогазу – до 20 грн (сьогодні – 19,06 грн)”, говорить Куюн.

Втім, каже він, прогноз є умовним, оскільки багато факторів врахувати неможливо.

“Пандемія перекреслила всі прогнози нафтових цін і підходи до них. До цього додається безліч внутрішніх факторів. Адже в українській економіці багато що залежить від того, яким буде урожай, якими будуть ціни на руду і прокат, чи нападе Путін, чи продовжить “сходити з розуму” ціна на природний газ? Від усього цього і буде залежати в 2022 році вартість пального на заправках”, резюмував аналітик.

Раніше Куюн заявляв, що кожен п’ятий літр бензину в Україні вироблений на нелегальних НПЗ.

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