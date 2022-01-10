Для кого в Україні техогляд авто стане обов’язковим у 2022 році

Україна, згідно з вимогами про асоціацію з Європейським Союзом, має повернути техогляд як обов’язкову практику. Перші перевірки авто можуть дозволити вже у 2022 році.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Телеграф.

Які види транспорту мають пройти техогляд і що станеться, якщо це проігнорувати

Загалом, згідно з опублікованим законопроектом, до техогляду хочуть зобов’язати практично всіх власників транспортних засобів в Україні. Втім, є окремі конкретні вимоги.

Так, до техогляду зобов’яжуть людей, які володіють:

автомобілями, які використовують уже понад чотири роки;

транспортом, у якого двигун перевищує об’єм 125 куб. см (або у випадку електротранспорту – потужність більше 4 кВт);

машинами, що здатні розвивати швидкість понад 25 км/годину.

Зазначимо, що окрім легкових або вантажних авто до техогляду повинні бути представлені також мопеди та мотоцикли.

Після проходження перевірки фахівець повинен видати спеціальний е-талон.

До речі, обіцяють, що саме обстеження ТЗ проводитиметься під камерами, щоб унеможливити корупцію.

Додамо, що у разі ігнорування потреби пройти технічний огляд власника можуть оштрафувати. До того ж цього разу доведеться викласти від 3,4 до 17 тисяч гривень.

Нагадуємо, в Україні обов’язковий техогляд для всіх автомобілів скасували у 2011 році. Насамперед – через корупційну складову, адже в тих умовах наявність талона не завжди означала, що автомобіль справний.

Зараз обов’язкове проходження техогляду передбачене лише для комерційних транспортних засобів: автобусів, вантажівок, ліцензованих таксі. Процедуру техогляду з 2012 року проводять приватні компанії, які мають дозвіл від Мінінфраструктури та внесені до реєстру МВС.

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