Російські загарбники планували захопити Львів. Данілов розповів, скільки часу вони на це відводили.

Окупанти планували захопити всю Україну, включно із західними регіонами, за три тижні. При цьому міжнародні партнери були упевнені, що їм це вдасться.

Про це сказав секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов під час телемарафону, передає НСН.

За його словами, кремль мав два плани, згідно з якими за три дні мали захопити Київ, а за три тижні дійти до Львова.

“Три тижні – це включно зі Львовом. У них (росіян – ред.) було два плани. Перший план у них був – до 7 березня вони мали закінчити повністю те, що стосується Лівобережжя, що стосується Києва. Це був крайній термін. Саме цього дня до Мінська прибув громадянин рф, а в минулому громадянин нашої держави янукович, який мав 7 березня вже перебувати в інших містах на території нашої країни”, сказав Данілов.

Далі росіяни хотіли захопити всю Україну до самого Львова, зазначив секретар РНБО.

Крім того, він додав, що міжнародні партнери в своїх прогнозах попереджали про окупацію, ліквідацію військово-політичного керівництва України, концтабори та фільтраційні табори на території України.

“Я всім говорив: “Ви просто нас не знаєте. Такого не буде”. Жодна розвідка світу, жодна країна не давала нам шансу – зовсім. Вони всі вважали, що у нас не буде таких спроможностей (протистояти рф – ред.)”, наголосив Данілов.

Росіяни планували захопити Львів

Джерело: Еспресо

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