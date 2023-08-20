В окупованому Маріуполі кадировці влаштували розбірки з російськими військовими (фото, відео)

У тимчасово окупованому Маріуполі кадировці влаштували розбірки з кадровими російськими військовими. Просто посеред міста лунав галас і постріли, а на дахах будинків сиділи снайпери.

Скандал виник через зупинку “комендатурою” автомобіля, набитого зброєю, без жодного документа. За кермом був чеченець.

Про конфлікт у підконтрольному росіянам місті повідомив у Telegram заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає НСН.

Події розгорталися на перехресті бульвару Шевченка та проспекту Металургів увечері 19 серпня і тривали до 22:00.

Чиновник показав фото, на якому видно скупчення людей та “поліцейських” і військових автомобілів, кількість яких поступово зросла до 20. Обидві сторони викликали підмогу.

“Лунали постріли та дві автівки швидкої допомоги когось вивезли. На дахах стояли снайпери, але після 22-ї ночі дійшли якоїсь згоди та роз’їхались”, зазначив Андрющенко, висловивши жаль з приводу того, що обійшлося без масової стрілянини один в одного.

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