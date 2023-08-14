На Запоріжжі в тимчасово окупованому селі Михайлівка відбувся конфлікт між підрозділами російської армії

За інформацією від підпілля, у суботу, 12 серпня, до селища Михайлівка, Василівського району на ТОТ Запоріжжя, прибули російські пропагандисти, для зйомки сюжету про «великий внесок» високопосадовця з-поміж кадирівців в розбудову окупованих територій.

Про це розповідає НСН з посиланням на Центр національного спротиву.

На Запоріжжі сталася перестрілка між кадирівцями та дагестанцями

Близько 20:00 того дня, в районі Центрального парку селища відбулася словесна перепалка між кадирівцями та дагестанцями з іншого підрозділу РОВ. Під час сварки один з окупантів відкрив вогонь в повітря зі стрілецької автоматичної зброї.

В ході сутички, одному з окупантів було нанесено чисельні колото-різані ушкодження, несумісні з життям. Це призвело до відкритого протистояння між підрозділами із застосуванням підствольних гранатометів ГП-25 «Костер», ручних наступальних гранат та стрілецької автоматичної зброї.

В ході бою, успіх мали дагестанці. З обох сторін безповоротні втрати склали 20 військовослужбовців підрозділів рф, поранених – понад 40. Командира кадирівського підрозділу (ймовірно у званні полковника), у якості покарання, відправлено на передові позиції.

Ще новини України: Зарплати і доплати військовослужбовців – скільки отримують українські захисники