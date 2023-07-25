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Унікальну операцію на мозку, під час якої пацієнтка була при тямі, провели українські лікарі

Журналіст
Унікальну операцію на мозку, під час якої пацієнтка була при тямі, провели українські лікарі
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В українському “Охматдиті” провели унікальну операцію на мозку, під час якої 16-річна пацієнтка перебувала у свідомості.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я, передає НСН.

«У свої 16 [років] Даша, як і більшість її однолітків, планувала вступ до університету, аж зненацька почались головні болі, запаморочення та порушення мовлення. Лікарі діагностували пухлину», йдеться у повідомленні.

У МОЗ додали, що пухлина виявилась між мовними центрами. Видалити її, не зачепивши центри та провідні шляхи, можна було тільки якщо дівчина перебувала б у свідомості. Ба більше, вона мала б розмовляти під час операції, щоб нейрохірурги змогли зберегти мовлення.

Це було можливо за єдиного варіанту — проведення операції з унікальною анестезією, під час якої пацієнт буде перебувати у свідомості. Це друга в Україні подібна операція, яку провели дитині і де поєднали чимало сучасних методик.

«На початку операції дівчинка була під загальною анестезією, а коли нейрохірурги проводили основний етап — у свідомості»,розповіли у МОЗ.

В «Охматдиті» провели унікальну операцію на мозку, під час якої дівчина перебувала у свідомості 5

В «Охматдиті» провели унікальну операцію на мозку, під час якої дівчина перебувала у свідомості 2

Під час операції неврологи-нейрофізіологи проводили картування кори головного мозку, аби не зачепити зону мовлення. Дівчинка описувала картинки, які вона бачила перед собою.

«Вже через дві години у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії з ліжками ЕКМО Даша самостійно стала на ноги, мала змогу пити та їсти все, що захоче. Увесь цей час поруч із нею могла перебувати мати», додали у міністерстві.

В «Охматдиті» провели унікальну операцію на мозку, під час якої дівчина перебувала у свідомості 3

На наступний день дівчину перевели до звичайної палати. Одразу після операції дівчина перестала шепелявити, пропали проблеми з мовленням.

В «Охматдиті» провели унікальну операцію на мозку, під час якої дівчина перебувала у свідомості 6

В «Охматдиті» провели унікальну операцію на мозку, під час якої дівчина перебувала у свідомості 4

В «Охматдиті» провели унікальну операцію на мозку, під час якої дівчина перебувала у свідомості 1

В «Охматдиті» провели унікальну операцію на мозку, під час якої дівчина перебувала у свідомості

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