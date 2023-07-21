Ще одна категорія українців має право отримати лікарняний – кого стосується

Ще одна категорія українців має право отримати лікарняний. У Пенсійному фонді роз’яснили, хто ще може звернутися за допомогою по тимчасовій непрацездатності

Його можуть надати чоловікові або жінці, чия рідна сестра, яку визнано одинокою матір’ю, потрапила до лікарні. При цьому вона має дитину, яка потребує догляду. У такому випадку українці можуть оформляти лист непрацездатності для нагляду за дитиною сестри.

Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України, інформує НСН.

Там пояснили, що законодавством передбачена можливість отримати медичний висновок категорії “Догляд за дитиною у разі хвороби особи, яка доглядає за дитиною”. Його має право сформувати особистий лікар на період лікування пацієнта.

При цьому лист непрацездатності оформлюють на підставі таких документів:

медичного запису про того, хто фактично здійснюватиме догляд за дитиною;

висновку про тимчасову непрацездатність особи, яка здійснюватиме такий догляд (п. 6 розділу 2 Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 01.06.2021 № 1066).

Ще одна категорія українців має право отримати лікарняний

Який вік дитини має бути, щоб оформити лікарняний лист

Відповідний медичний висновок можна отримати у таких випадках:

якщо догляду потребує дитина до трьох років;

якщо догляд потрібен за дитиною з інвалідністю до 18 років.

У такому разі застрахованій особі, яка буде доглядати за дитиною, повинні надати допомогу по тимчасовій непрацездатності.

На скільки можна отримати лікарняний

У ПФУ пояснили, що лист непрацездатності надається з першого дня хвороби людини, яка доглядає за дитиною (сестри), та до її одужання. Це передбачене Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

При цьому лікарняний неможливо отримати за умови, що у цей час застрахована особа перебувала у відпустці, яка належить до однієї з таких категорій:

щорічна (основна чи додаткова);

додаткова, у зв’язку з навчанням;

творча.

Хто ще може оформити лист непрацездатності

Українці мають право отримати лікарняний для догляду за повнолітнім членом сім’ї. Однак допомогу по тимчасовій непрацездатності для догляду за таким хворим надають не більше ніж на три календарні дні. При цьому за таких обставин повнолітнім вважають члена сім’ї, який старше 14 років.

У виняткових випадках та з урахуванням тяжкості хвороби повнолітнього лікарняний можна отримати на сім календарних днів.

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